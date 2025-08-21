Вратарь «Юты» Ингрэм после программы помощи игрокам получил разрешение вернуться в состав

Вратарь «Юты» Коннор Ингрэм прошел программу помощи игрокам НХЛ и получил разрешение вернуться в состав команды, сообщает пресс-служба лиги.

28-летний канадец не играл с марта после того, как присоединился к программе помощи игрокам.

Ингрэм выступает за «Юту» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 он принял участие в 22 матчах, отражая 88,2 процента бросков при коэффициенте надежности 3.27.