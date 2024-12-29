Аскаров признан второй звездой матча «Сан-Хосе» — «Калгари»

Читать «СЭ» в

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров признан второй звездой матча с «Калгари» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский голкипер отразил 30 бросков.

Первой звездой матча стал форвард «Флэймз» Назем Кадри — автор гола и результативной передачи.

Третьей звездой игры признан нападающий «Калгари» Микаэль Баклунд, который забросил победную шайбу.