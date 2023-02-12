Вратарь «Вегаса» Томпсон выбыл на несколько недель из-за травмы

Вратарь «Вегаса» Логан Томпсон получил травму нижней части тела, сообщается на официальном сайте НХЛ.

25-летний канадец получил травму 10 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:1). Ожидается, что вратарь пропустит несколько недель.

В текущем сезоне Томпсон провел 36 матчей, дважды сыграв на ноль и пропустив 94 шайбы при 91,4 процента отраженных бросков.