Вратарь «Вегаса» Томпсон — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии авторов сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ провел голосование за претендентов на «Колдер Трофи» по итогам четверти сезона.

В голосовании приняли участие 14 авторов сайта лиги, которые называли свою пятерку игроков. Главным претендентом оказался вратарь «Вегаса» Логан Томпсон, который получил 62 балла и 11 первых мест. На втором месте форвард «Сиэтла» Мэттью Бенирс (52 балла, 2 первых места), замкнул тройку лидеров форвард «Оттавы» Шэйн Пинто (35, 1).

Отметим, российских хоккеистов в списке не оказалось.

В текущем сезоне Томпсон провел 14 матчей, в которых 11 раз одержал победу, а также отразил 92,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,30.

«Колдер Трофи» вручается лучшему новичку сезона. В 2021 году обладателем приза стал форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.