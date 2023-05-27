Хилл о серии с «Далласом»: «Приятно вернуться в Лас-Вегас и оказаться перед родной публикой снова»
Вратарь «Вегаса» Адин Хилл поделился мнением о финальной серии Западной конференции против «Далласа».
«Очевидно, что каждый хочет выиграть в четырех играх и закрыть серию на выезде. Но мне приятно вернуться и оказаться перед родной публикой снова. Играть на нашей арене всегда здорово, и я с нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Хилла официальный сайт НХЛ.
Счет в серии 3-1 в пользу «Вегаса». Пятый матч пройдет 28 мая и начнется в 3.00 мск.
Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Вегас - Даллас
|3 - 1
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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