Хилл о серии с «Далласом»: «Приятно вернуться в Лас-Вегас и оказаться перед родной публикой снова»

Вратарь «Вегаса» Адин Хилл поделился мнением о финальной серии Западной конференции против «Далласа».

«Очевидно, что каждый хочет выиграть в четырех играх и закрыть серию на выезде. Но мне приятно вернуться и оказаться перед родной публикой снова. Играть на нашей арене всегда здорово, и я с нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Хилла официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-1 в пользу «Вегаса». Пятый матч пройдет 28 мая и начнется в 3.00 мск.