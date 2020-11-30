Вратарь «Вегаса» Ленер вызвал на бой видеоблогера Пола
10:12
Вратарь «Вегаса» Робин Ленер бросил вызов на бой видеоблогеру и боксеру Джейку Полу.
Последний принял участие в выставочном поединке перед боем Майка Тайсона и Роя Джонса. Он нокаутировал бывшего игрока НБА Нейта Робинсона.
После боя Пол написал в твиттере, что готов вызвать на поединок ирландского бойца ММА Конора Макгрегора.
— Я тебя уничтожу, — написал Ленер в ответ Полу.
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