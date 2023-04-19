Вратарь «Вегаса» коньком рассек лоб Баррону. Форварду «Виннипега» наложили 75 швов

Форвард «Виннипега» Морган Баррон получил рассечение лба в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (5:1).

В первом периоде в одной из атак у ворот «Голден Найтс» образовалась неразбериха с участием нескольких игроков. Голкипер «Вегаса» Лоран Броссуа упал на лед и поднял ногу, после чего Баррона толкнули на конек вратаря. В результате 24-летну канадцу наложили 75 швов на лоб.

Второй матч в серии состоится 21 апреля. Начало встречи — 5.00 по московскому времени.