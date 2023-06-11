Вратарь «Вегаса» Хилл впервые в истории Кубка Стэнли одержал 10 побед, ни разу не сыграв в 1-м раунда

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл впервые в истории плей-офф НХЛ одержал десять побед, не сыграв при этом ни одного матча в первом раунде Кубка Стэнли.

27-летний голкипер совершил 29 сэйвов. В 15 матчах Кубка Стэнли он одержал 10 побед при 93,4 процента отраженных бросков.

Начиная со второго раунда, он заменил травмированного Лорана Броссуа.