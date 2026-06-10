Вратарь «Вегаса» Харт установил антирекорд в истории финалов Кубка Стэнли

Голкипер «Вегаса» Картер Харт пропустил четыре шайбы в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины» (3:5).

27-летний канадец пропускал по четыре шайбы в каждой из первых четырех игр финала. Ранее ни один голкипер в истории НХЛ не показывал такой результат в решающей серии плей-офф.

В первом матче «Вегас» победил «Каролину» со счетом 5:4. Вторая встреча завершилась победой «Харрикейнз» — 4:3 ОТ. Третью игру вновь выиграли «Голден Найтс» — 5:4 2ОТ.

Счет в серии стал равный — 2-2. Пятая игра пройдет в пятницу, 12 мая, на арене «Леново Центр» в Роли и начнется в 03:00 по московскому времени.

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