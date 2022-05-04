Вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек подвел итоги стартового матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (4:2).

«Первая игра всегда важна, потому что после нее чувствуешь себя очень хорошо. Сегодня ребята были на высоте, защита была плотной, а нападение было действительно хорошим. Надеюсь, в следующей игре все будет так же», — приводит слова Ванечека официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 1-0 в пользу «Вашингтона». Следующий матч пройдет 6 мая и начнется в 2:30 (мск).