Вратарь «Вашингтона» Томпсон рассказал, что Протас помогает ему учить русский язык

Канадский вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон рассказал, что белорусский нападающий команды Алексей Протас учит его русскому языку.

«Мы проводим небольшие уроки, когда я могу. Правда, я даже не могу вспомнить, что я выучил. Только ругательства», — цитирует Томпсона RMNB.

Протас отметил старание и интерес канадца в изучении языка.

«Он просто начал задавать вопросы про какие-то простые вещи. Иногда спрашивает что-то ради развлечения. Может, иногда он забывает слова через 10 секунд, но он старается», — рассказал белорус.

«Вашингтон» в 23 матчах набрал 26 очков и идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции.