Самсонов сыграет с первых минут матча «Вашингтона» против «Каролины». Он пропустил три игры

Самсонов сыграет с первых минут матча «Вашингтона» против «Каролины»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встретится с «Каролиной».

В воротах «Кэпиталз» с первых минут сыграет Илья Самсонов, в запасе — Витек Ванечек. Также в первом звене сыграют Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, во втором звене — Дмитрий Орлов.

Отметим, Самсонов пропустил три последних матча «Вашингтона» — он играл 10 марта во встрече с «Эдмонтоном» (3:4 ОТ).

Матч «Каролина» — «Вашингтон» пройдет сегодня, 19 марта и начнется в 2:00 (мск).