Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму верхней части тела

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт 15 апреля сообщил, что вратарь Илья Самсонов получил травму верхней части тела.

«Ванечек начнет матч против «Баффало» с первых минут, бэкапом будет Крейг Андерсон. У Самсонова травма верхней части тела, поэтому его участие в матче исключено», — цитирует наставника журналист Саманта Пэлл на своей странице в Twitter.

Vitek Vanecek will be in net tonight vs Buffalo, per Laviolette. Craig Anderson will be backing up.



Ilya Samsonov is day-to-day with an upper-body injury.