Томпсон: «Овечкин — лучший игрок в мире. Быть его партнером по команде — настоящая честь»

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон назвал капитана команды Александра Овечкина лучшим игроком в мире.

Во вторник, 22 апреля, 39-летний россиянин отметился двумя голами и одной результативной передачей в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (3:2 ОТ1).

«Ну, он же лучший игрок в мире, не так ли? Что тут еще сказать? Он был в ударе на протяжении всей игры. Кажется, он поучаствовал во всех голах. Смотреть на это — просто восторг. А быть его партнером по команде — настоящая честь», — приводит The Score слова Томпсона.

Овечкин был признан первой звездой матча с «Монреалем». Россиянин вышел на 13-е место по голам в плей-офф НХЛ (74 шайбы), сравнявшись с Джо Павелски.