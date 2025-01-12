Вратарь «Вашингтона» Линдгрен помещен в список травмированных

Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен помещен в список травмированных, сообщается на официальном сайте клуба.

31-летний американец был заменен на 23-й минуте матча с «Монреалем» (2:3 ОТ) при счете 1:0. В ближайшем матче с «Нэшвиллом» Линдгрена заменит Хантер Шепард из фарм-клуба «Херши» в АХЛ.

В текущем сезоне Линдгрен провел 20 матчей в НХЛ, отразив 90 процентов бросков при коэффициенте надежности 2.70.