Вратарь «Вашингтона» Линдгрен получил травму в матче с «Монреалем»

Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля», сообщает пресс-служба клуба.

31-летний американец был заменен на 23-й минуте при счете 1:0. Как сообщает пресс-служба, голкипер не вернется в сегодняшнюю игру.

В текущем сезоне Линдгрен провел 20 матчей в НХЛ, отразив 90 процентов бросков при коэффициенте надежности 2.70.