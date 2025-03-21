Вратарь «Вашингтона» Линдгрен — о шайбе Овечкина в ворота «Флайерз»: «Очередной важный гол в важный момент»

Вратарь «Вашингтон» Чарли Линдгрен прокомментировал гол форварда Александра Овечкина в ворота «Филадельфии» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Мне нравится на это смотреть. Очередной важный гол в важный момент, который позволяет нам двигаться вперед.

Это привлекает внимание зрителей. Теперь у нас больше зрителей, и все больше людей приходят на наши игры, все больше внимания уделяется нам», — цитирует голкипера пресс-служба НХЛ.

Овечкин набрал 57 (35+22) очков в 53 матчах этого сезона. Капитану «Кэпиталз» осталось забросить 6 шайб, чтобы достичь рекордной отметки в 894 гола за карьеру в регулярных чемпионатах.