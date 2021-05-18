Вратарь «Вашингтона» Андерсон выйдет в старте на матч плей-офф против «Бостона»

Вратарь «Вашингтона» Крэйг Андерсон выйдет с первых минут второго матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

39-летний американец в первой встрече заменил Витека Ванечека, который получил травму. Россиянин Илья Самсонов только начал тренироваться после того, как был исключен из ковид-протокола.

Запасным вратарем «Кэпиталз» на матч стал Финикс Копли, который не провел ни одного матча в НХЛ-2020/21. Последний раз 29-летний американец играл в НХЛ в 2019 году.

На момент первого матча Андерсону было 39 лет 359 дней. Он стал самым возрастным голкипером в истории «Вашингтона», кто провел победный матч в рамках плей-офф.