Вратарь «Ванкувера» Галак включен в ковид-протокол НХЛ

Голкипер «Ванкувера» Ярослав Галак попал в короновирусный протокол НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 26-летний вратарь провел 8 матчей. В среднем он отражает 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,60.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер» ищет варианты обмена Галака. Летом словак подписал с «Кэнакс» контракт на 1 год и 1,5 миллиона долларов.