Вратарь «Торонто» Столарц получил травму головы и не смог доиграть матч с «Флоридой»

Вратарь «Торонто» Энтони Столарц получил повреждение по ходу первого матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой» (5:4).

В середине второго периода нападающий «Пантерз» Сэм Беннет столкнулся с голкипером на пятачке, нанеся ему удар в голову. Игра была остановлена. После того, как вратарь «Торонто» подъехал к скамейке запасных, его вырвало. Столарц не смог продолжить матч, вместо него на лед вышел Джозеф Уолл.

«Торонто» повел в серии до четырех побед — 1-0. Следующий матч команд состоится в четверг, 8 мая.