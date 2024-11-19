Вратарь «Торонто Марлис» Ахтямов озвучил цели на этот сезон

Вратарь «Торонто Марлис» Артур Ахтямов рассказал о целях на сезон.

«Хочется пробиться в первую команду. Но, в первую очередь, я хочу набраться игровой практики и спокойно играть в Северной Америке. Жду своего шанса. Верю, что он будет. Сейчас очень здорово начали сезон вратари в «Торонто». Мне нужно вдвойне усерднее работать», — цитирует вратаря Vseprosport.

23-летний россиянин в этом сезоне провел 6 матчей, в которых отразил 92,6 процента бросков.