Василевский о дубле Стэмкоса в решающем матче серии с «Рейнджерс»: «Лучший капитан в моей жизни»

Вратарь «Тампы» Василевский восхищен дублем Стэмкоса в решающем матче серии против «Рейнджерс»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал дубль Стивена Стэмкоса в шестом матче финала Восточной конференции плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (2:1).

Дубль капитана «Лайтнинг» вывел команду в финал Кубка Стэнли. «Тампа» выиграла серию у «Рейнджерс» со счетом 4-2.

«Это лучший капитан в моей жизни. Просто невероятно», — приводит официальный сайт НХЛ слова Василевского.

В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет против «Колорадо». Первый матч серии пройдет в Денвере 16 июня, начало — в 3.00 (мск).