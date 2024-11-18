Василевский признан третьей звездой недели в НХЛ

НХЛ объявила лучших игроков прошедшей недели.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан третьей звездой. Голкипер пропустил 1 шайбу в двух победных матчах — с «Нью-Джерси» (4:0) и «Виннипегом» (4:1).

Лучшим игроком недели стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — автор 8 (3+5) очков, которые он набрал в трех матчах. Макдэвид преодолел отметку в 1000 очков в карьере.

Второй звездой недели стал нападающий «Далласа» Мэйсон Марчмент, на счету которого 9 (4+5) очков в трех матчах.