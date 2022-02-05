Вратарь «Тампы» Андрей Василевский поделился впечатлениями от выступлении на мастер-шоу Матча звезд НХЛ.

Василевский вместе с вратарем «Торонто» Джеком Кэмпбеллом победили в конкурсе вратарских сейвов, отразив 9 бросков.

«Это был своего рода новый опыт. В прошлый раз только один вратарь пытался спасти все шайбы, но теперь мы работали как тандем, и это было довольно весело. Это был хороший опыт. М ы неплохо справились, несмотря на то, что такое было в первый раз », — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

Также российский вратарь прокомментировал гол форварда «Рейнджерс» Криса Крайдера в стиле Никиты Кучерова.

«Отличный финт, просто классный, — сказал Василевский. — Но все было заранее подстроено, так и знайте».

Матчи между Атлантическим и Столичным дивизионами, а также Центральным и Тихоокеанским, пройдут 5 февраля и начнутся в 23:00 мск.