Вратарь «Тампы-Бэй» Василевский установил рекорд НХЛ по количеству побед за календарный год

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский сделал 25 сэйвов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» и помог своей команде победить со счетом 2:1. Благодаря этому он установил новый рекорд лиги.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Василевский в нынешнем году одержал 63 победы с учетом регулярного чемпионата и плей-офф. Он превзошел результат Марка-Андре Флери. Канадский вратарь в 2009 году вместе с «Питтсбургом» победил 62 раза. Сейчас он выступает за «Чикаго».

27-летний российский голкипер выступает за «Тампу» с 2014 года. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Стэнли.