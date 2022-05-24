Василевский вышел на первое место по шатаутам в Кубке Стэнли среди россиян

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский оформил шатаут в четвертом матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды» (2:0).

27-летний россиянин отразил 49 из 49 бросков. Для вратаря это была седьмая сухая встреча в плей-офф НХЛ.

Таким образом в Кубке Стэнли Василевский вышел по этому показателю на первое среди россиян, сравнявшись с бывшим вратарем «Тампы» Евгением Набоковым.

«Тампа» вышла в финал Восточной конференции, где встретится с победителем пары «Каролина» — «Рейнджерс» (2-1 в серии).