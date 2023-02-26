Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан второй звездой дня в НХЛ.

Голкипер отразил 45 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:0). Для россиянина это игра стала 30-й сухой в «регулярке».

Первой звездой дня признан вратарь «Бостона» Линус Улльмарк, забросивший шайбу и сделавший 26 сэйвов в матче с «Ванкувером» (3:1).

Третьей звездой дня признали нападающего «Коламбуса» Джека Рословика — автора двух шауб и двух передач в матче против «Эдмонтона» (6:5).