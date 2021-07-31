Вратарь Сорокин рассказал, как Панарин, Бучневич и Шестеркин испортили ему дебют в НХЛ

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин в интервью специальному корреспонденту «СЭ» Алексею Шевченко рассказал, как его соотечественники Артемий Панарин, Павел Бучневич и Игорь Шестеркин, выступающие за другой клуб из Нью-Йорка — «Рейнджерс», своей блестящей игрой сорвали ему удачный дебют.

— Вы начали свою карьеру в НХЛ с трех поражений. Знаю, что вы переживаете неудачи. Как перенесли это время?

— Не могу сказать, что это стало ударом, а я сильно загонялся по этому поводу. Но не о таком дебюте мечтал. Вы же помните, какие игры были? С «Рейнджерс» я вообще не должен был выходить на площадку, все изменилось во время раскатки за 20 минут до вбрасывания. Затем была неудача против «Нью-Джерси», хотя наша команда их до этого победила. Хороший матч был с «Филадельфией», но мы уступили в овертайме. Далее наступила пауза. Вот это был непростой период, проскакивала мысль, что надо бы возвращаться в КХЛ. Опять же не скажу, что эти мысли меня поглощали, все было мимолетно, но факт в том, что думал об этом. Конечно, никуда я не собирался, прекрасно понимал, что одна победа изменит мое настроение.

— Ее пришлось дожидаться целый месяц после дебюта. Ловили ли вы в это время на себе косые взгляды. Мол, кого привезли-то, ничего вытащить не может?

— Может быть, за спиной где-то и говорили на эту тему, но я не слышал. Впрочем, это нормальная ситуация. Но одноклубники меня поддерживали. Все понимали, в каком я положении: дебютант, о котором говорили как о звезде КХЛ, начинает с трех неудач. Но парни мне после каждого поражения говорили примерно следующее: «Не переживай, это не из-за тебя, мы недоработали». Наверное, сказалось и то, что за два месяца в «пузыре», когда я вообще не выходил на лед, мы со всеми познакомились. Когда ты варишься в коллективе, живешь долгое время в одном отеле, это сближает.

— Хотел бы вернуться к вашему дебюту против «Рейнджерс». Предполагалось, что играть будет Семен Варламов, но он получает травму на раскатке. Вы наверняка уже разложили на скамейке бутерброды, взяли книжку, подготовили плейлист в плеере, чтобы спокойно провести пару часов. И тут...

— Ко мне после раскатки приходит тренер вратарей и говорит: «Сейчас играешь, ты в порядке, ты готов». Ну, думаю, раз он говорит, значит, готов. Оказалось, что не очень. Первую шайбу я пропустил вторым броском от Павла Бучневича, затем от всех убежал Артемий Панарин. Да, думаю, отлично я готов к дебюту.

— Павел Бучневич потом говорил, что ему хорошие советы дал ваш близкий друг Игорь Шестеркин.

— Да-да, я видел. И в тот же вечер Шестеркин мне написал, мол, я ничего ему не подсказывал, просто сказал бросать верхом.

— Неужели вас тогда колотить не начало, когда сказали, что вы в стартовом составе?

— Легкий стресс был, я же живой человек. Но тряски не было. Помогло и то, что матчи проходили без зрителей. Если бы был полный стадион, а болельщики после двух шайб за семь минут загудели, то я бы, наверное, потек. А так... Игра-то неплохая была. Да, я где-то не успевал, но уже говорил, что к этому надо было отнестись с пониманием. Без практики иначе и быть не могло. Если до игры еще были какие-то иллюзии, что тренировки все компенсируют, то матч их развеял.

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