Вратарь системы «Спартака» Фролов задрафтован «Каролиной» под 41-м номером

Вратарь МХК «Спартак» Семен Фролов выбран «Каролиной» под 41-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2025.

Церемония ежегодного мероприятия проходит в Лос-Анджелесе (США).

В минувшем сезоне Фролов выступал в МХЛ за «Ладью», «Крылья Советов» и «Спартак». 18-летний голкипер провел 27 матчей в регулярном чемпионате с процентом отраженных бросков 92,1. В плей-ин на его счету 3 игры, в которых он отразил 91,2 процента бросков, а в плей-офф вратарь сыграл три матча, где процент отраженных им бросков составил 90,3.