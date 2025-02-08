Россиянин Мурашов — о вечеринке новичков в США: «Нам устроили настоящие испытания»

Вратарь системы «Питтсбурга» Сергей Мурашов рассказал о вечеринке новичков в США.

«Ездили в Питтсбург на автобусе всей командой. Ребята устроили нам разные испытания. Новичкам скинули список заданий и разделили нас на пары. За каждое задание ты получал очки. Нужно было в городе сфоткаться с прохожим, попросить что-то сказать, что-то найти. В общем, мы с партнером по команде ходили, собирали очки, старались. Все утро пробегали. А потом один парень скинул в командный чат фотку, что он сделал татуировку на командную тематику, а за это сразу 1000 очков давалось. Мы даже близко к этому результату не приблизились. Он выиграл, а мы бесполезно старались. Потом мы все вместе поужинали и все», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Мурашова.

20-летний голкипер в июле 2024 года подписал трехлетний контракт новичка с «Питтсбургом». Мурашов является воспитанником ярославского «Локомотива».