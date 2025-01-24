Вратарь системы «Каролины» Хажеев рассказал о хорошем отношении к русским в Северной Америке

Вратарь системы «Каролины» Руслан Хажеев рассказал об адаптации в Северной Америке. Россиянин выступает в АХЛ за фарм-клуб «Харрикейнз» «Чикаго Вулвз».

«Команда хорошо приняла. У нас есть канадцы, американцы, финны, шведы... Русских — трое, и стараемся вместе держаться. Потихоньку пытаюсь найти общий язык со всеми. Конечно, когда есть русские, это гораздо проще.

Мы с Глебом Трикозовым здесь первый сезон. Также есть Никита Павлычев, он помогает со всеми бытовыми вопросами и с переводом. Спасибо ему большое. Такой старший товарищ для нас. Как к российским игрокам относятся? Нормально, как ко всем. Тут всем важен результат, и они не будут смотреть, откуда ты», — цитирует Хажеева «РБ Спорт».

В мае 2024 года россиянин подписал 3-хлетний контракт новичка с «Каролиной».