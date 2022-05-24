Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон пропустит четвертый матч серии с «Колорадо»

«Сент-Луис» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ встретится с «Колорадо».

В воротах «Блюз» сыграет Вилле Хуссо, в запасе остался Чарли Линдгрен. Основной вратарь в этом плей-офф Джордан Биннингтон из-за травмы пропускает встречу.

Счет в серии 2-1 в пользу «Колорадо». Четвертый матч пройдет сегодня, 24 мая и начнется в 4:30 мск.