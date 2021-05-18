Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон ногой не дал Рантанену забросить шайбу из убойной позиции. Видео

Форвард «Колорадо» Микко Рантанен упустил возможность забросить шайбу в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса».

Финский форвард вышел два в ноль на ворота «блюзменов», однако бросок нападающего ногой отразил голкипер Джордан Биннингтон.