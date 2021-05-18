Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон ногой не дал Рантанену забросить шайбу из убойной позиции. Видео
07:02
Форвард «Колорадо» Микко Рантанен упустил возможность забросить шайбу в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса».
Финский форвард вышел два в ноль на ворота «блюзменов», однако бросок нападающего ногой отразил голкипер Джордан Биннингтон.
JORDAN BINNINGTON ?— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 18, 2021
? @BallySports pic.twitter.com/yqrs5pfUFZ
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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