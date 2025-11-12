Вратарь «Сан-Хосе» Аскаров одержал четыре победы в последних четырех матчах

Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров одержал четыре победы в последних четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ.

23-летнего россиянина дважды признавали первой звездой матча — после встреч с «Флоридой» и «Колорадо».

«Сан-Хосе» победил «Миннесоту» (2:1 ОТ, у Аскарова 29 сейвов), «Флориду» (3:1, 39 сейвов), «Сиэтл» (6:1, 30 сейвов) и «Колорадо» (3:2 ОТ, 38 сейвов).