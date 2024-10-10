Шестеркин стал восьмым среди россиян по количеству сухих матчей в НХЛ
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поднялся на чистое восьмое место среди россиян по количеству сухих матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.
Клуб из Нью-Йорка разгромил «Питтсбург» со счетом 6:0 в стартовом матче сезона-2024/25. Шестеркин сделал 29 сейвов.
Россиянин обошел в списке вратаря «Колорадо» Александра Георгиева (15 сухих матчей). Выше Шестеркина расположились Илья Сорокин («Айлендерс», 18), Андрей Василевский («Тампа», 34), Илья Брызгалов (34), Семен Варламов («Айлендерс», 41), Сергей Бобровский («Флорида», 44), Николай Хабибулин (46) и Евгений Набоков (59).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|2
|0
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|7
|Бостон
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|2
|Юта
|1
|1
|0
|2
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|3
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
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|11.10
|02:00
|
Оттава – Флорида
|- : -
|11.10
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|11.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|- : -
|11.10
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
|11.10
|02:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|- : -
|11.10
|02:30
|
Айлендерс – Юта
|- : -
|11.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|11.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -
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