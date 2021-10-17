Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин стал первой звездой матча с «Монреалем»
06:10
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (3:1).
Россиянин отразил 31 бросок из 32 по своим воротам.
Второй звездой встречи стал Джонатан Друэн, забросивший единственную шайбу «Канадиенс» в матче. Третья звезда — форвард «Рейнджерс» Алексис Лафренье, записавший на свой счет победный гол в матче.
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