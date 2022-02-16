Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин остался недоволен заменой перед серией буллитов в матче с «Бостоном»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин остался недоволен своей заменой перед серией буллитов в матче регулярного чемпионата против «Бостона» (2:1 Б).

За 40 секунд до конца овертайма тренерский штаб решил заменить Шестеркина, поскольку ему в шлем попала шайба. Голкипера проверили на сотрясение мозга, вместо него в ворота встал другой россиянин Александр Георгиев.

Шестеркин был расстроен из-за своей замены и ударил клюшкой по борту, когда покидал площадку.

Igor Shesterkin not happy after being taken out of the Rangers/Bruins game during OT pic.twitter.com/PxCPXEirD1 — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 16, 2022

Шестеркин смог вернуться на лед и принял участие в серии буллитов, по итогам которой «Рейнджерс» одержали победу. 26-летний россиянин был признан первой звездой встречи, он отразил 31 бросок по своим воротам.