Шестеркин остался недоволен заменой перед серией буллитов в матче с «Бостоном»
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин остался недоволен своей заменой перед серией буллитов в матче регулярного чемпионата против «Бостона» (2:1 Б).
За 40 секунд до конца овертайма тренерский штаб решил заменить Шестеркина, поскольку ему в шлем попала шайба. Голкипера проверили на сотрясение мозга, вместо него в ворота встал другой россиянин Александр Георгиев.
Шестеркин был расстроен из-за своей замены и ударил клюшкой по борту, когда покидал площадку.
Igor Shesterkin not happy after being taken out of the Rangers/Bruins game during OT pic.twitter.com/PxCPXEirD1— Brady Trettenero (@BradyTrett) February 16, 2022
Шестеркин смог вернуться на лед и принял участие в серии буллитов, по итогам которой «Рейнджерс» одержали победу. 26-летний россиянин был признан первой звездой встречи, он отразил 31 бросок по своим воротам.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|50
|31
|19
|70
|2
|Каролина
|46
|32
|14
|67
|3
|Рейнджерс
|48
|31
|17
|66
|4
|Вашингтон
|51
|27
|24
|63
|5
|Коламбус
|47
|23
|24
|47
|6
|Айлендерс
|43
|17
|26
|40
|7
|Филадельфия
|48
|15
|33
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|2
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|3
|Торонто
|46
|31
|15
|65
|4
|Бостон
|47
|27
|20
|58
|5
|Детройт
|50
|22
|28
|50
|6
|Баффало
|48
|16
|32
|40
|7
|Оттава
|46
|17
|29
|38
|8
|Монреаль
|48
|8
|40
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|47
|34
|13
|72
|2
|Миннесота
|44
|30
|14
|63
|3
|Сент-Луис
|47
|28
|19
|61
|4
|Нэшвилл
|49
|28
|21
|60
|5
|Даллас
|47
|26
|21
|54
|6
|Виннипег
|46
|20
|26
|48
|7
|Чикаго
|49
|18
|31
|43
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|46
|27
|19
|60
|2
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|3
|Эдмонтон
|47
|26
|21
|55
|4
|Лос-Анджелес
|48
|24
|24
|55
|5
|Анахайм
|49
|23
|26
|55
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|47
|22
|25
|48
|8
|Сиэтл
|49
|16
|33
|36
|16.02
|03:00
|
Оттава – Сент-Луис
|2 : 5
|16.02
|03:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|16.02
|03:00
|
Баффало – Айлендерс
|6 : 3
|16.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|3 : 6
|16.02
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|2 : 1 Б
|16.02
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|1 : 4
|16.02
|05:00
|
Калгари – Коламбус
|6 : 2
|16.02
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|1 : 4
|16.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|2 : 5
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|66
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|66
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|48
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|32
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|17
|1.85
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|30
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|33
|2.07