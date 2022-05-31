Шестеркин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по победам в решающих матчах плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» одержали победу над «Каролиной» в седьмом полуфинальном матче Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) и завершилась победой гостей со счетом 6:2.

Таким образом, вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестеркин одержал вторую победу в решающих играх плей-офф НХЛ и вышел на второе место в истории клуба по этому показателю. Больше побед в решающих матчах лишь у бывшего вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста — 6.

«Нью-Йорк» победил в серии со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с «Тампой».