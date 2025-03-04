Шестеркин — о шайбе Сорокина в ворота «Нэшвилла»: «Это не гол»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отказался признать, что его соотечественник, голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин забил гол в матче НХЛ.

На Сорокина записали шайбу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (7:4), которая прошла 1 марта. В концовке встречи форвард «Предаторз» Стивен Стэмкос отправил снаряд в свои пустые ворота после броска, отраженного российским вратарем. После матча Сорокин заявил: «Я знал, что забью в НХЛ раньше Шестеркина».

«Это не гол», — цитирует Шестеркина журналист Ник Палмер.

29-летний Сорокин стал 17-м голкипером в истории НХЛ с заброшенной шайбой. В нынешнем сезоне российский вратарь провел 45 матчей в лиге, отражая в среднем за игру 90,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,8.