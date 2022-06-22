Шестеркин о «Везине»: «Это очень много для меня значит. Я не думал об этой награде, когда ехал в НХЛ»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился эмоциями после завоевания «Везина Трофи».

«Это очень много для меня значит. Я не думал об этой награде, когда ехал в НХЛ. Но иногда приходило в голову: «Может, у меня есть шанс». В первом предсезонном матче против «Айлендерс» я не играл. Один болельщик, маленький ребенок, показал мне плакат с моей фотографией и подпись — «За будущего обладателя «Везина Трофи». Я тогда подумал: «Почему бы и нет? У нас хорошая команда». Все помогали мне в этом. Это командная победа», — приводит слова Шестеркина сайт НХЛ.

В регулярном сезоне-2021/22 Шестеркин сыграл 53 матча, в том числе шесть из них на ноль, отразив 93,5 процента бросков по своим воротам.

Вместе с «Рейнджерс» 26-летний россиянин дошел до финала Восточной конференции, где уступил «Тампе» (2-4 в серии). Шестеркин провел 20 матчей в плей-офф, в которых пропустил 51 шайбу при 92,9 процента отраженных бросков.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги. Ранее ее обладателями становились два российских голкипера: Сергей Бобровский (дважды) и Андрей Василевский.