Вратарь «Рейнджерс» Георгиев вышел на 9-е место в истории НХЛ по матчам на ноль среди россиян

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 28 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:0).

26-летний россиянин провел восьмой сухой матч в лиге и второй в этом сезоне.

Георгиев повторил результат Михаила Шталенкова и делит с ним девятое место по числу матчей без пропущенных шайб среди российских вратарей в НХЛ.

Рекорд по матчам на ноль в НХЛ среди россиян принадлежит Евгению Набокову (59).

Российские вратари с матчами без пропущенных шайб в НХЛ:

1. Евгений Набоков — 59 матчей

2. Николай Хабибулин — 46 матчей

3. Сергей Бобровский — 37 матчей

4. Семен Варламов — 36 матчей

5. Илья Брызгалов — 34 матча

6. Андрей Василевский — 28 матчей

7. Антон Худобин — 11 матчей

8. Илья Сорокин — 9 матчей

9. Александр Георгиев — 8 матчей

9. Михаил Шталенков — 8 матчей