Вратарь «Рейнджерс» Георгиев вошел в топ-10 кандидатов на обмен по версии TSN

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев вошел в топ-10 кандидатов на обмен по версии TSN.

Издание представило рейтинг из 50 хоккеистов, которые могут быть обменяны.

Первое место в списке занял защитник «Аризоны» Джейкоб Чикран, на второй строчке — защитник «Монреаля» Бен Чиаро, на третьей — нападающий «Филадельфии» Клод Жиру.

Александр Георгиев расположен на восьмом месте рейтинга. В список вошел еще один россиянин, который принадлежит «Рейнджерс» — нападающий Виталий Кравцов (41-е место).

Топ-50 кандидатов на обмен по версии TSN:

1. Джейкоб Чикран («Аризона»)

2. Бен Чиаро («Монреаль»)

3. Клод Жиру («Филадельфия»)

4. Томаш Хертл («Сан-Хосе»)

5. Джон Клинберг («Даллас»)

6. Марк Джиордано («Сиэтл»)

7. Джастин Браун («Филадельфия»)

8. Александр Георгиев («Рейнджерс»)

9. Колин Миллер («Баффало»)

10. Павел Заха («Нью-Джерси»)

...

41. Виталий Кравцов («Рейнджерс»)

Дедлайн обменов в НХЛ намечен на 21 марта.