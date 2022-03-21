Вратарь «Рейнджерс» Георгиев доволен своей игрой в матче с «Каролиной»

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал свою игру во встрече с «Каролиной» (2:0).

«Это было довольно здорово. Прошло много времени с тех пор, как у меня была такая игра, где в напряженной обстановке до конца матч было не так много голов. Я старался наслаждаться этим и жить настоящим моментом», — приводит слова Георгиева сайт НХЛ.

Напомним, российский голкипер был признан первой звездой матча с «Каролиной». Он оформил первый в сезоне шатаут и сделал 44 сейва. Также Георгиев стал первой звездой дня в НХЛ.

В текущем сезоне россиянин провел 25 матчей, сыграв один раз на ноль, и пропустил 65 шайб при 89,9 процента отраженных бросков.

«Рейнджерс», набрав 85 очков, поднялся на третье место в Восточной конференции.