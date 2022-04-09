Вратарь «Питтсбурга» Джерри стал 158-м голкипером, пропустившим от Овечкина

Вратарь «Питтсбурга» впервые в карьере пропустил от Овечкина

Голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри пропустил гол от капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Вратарь «Пингвинов» стал 158-м вратарем в истории НХЛ, которому забил Овечкин.

Овечкин вышел на 4-е место в лиге по этому показателю. Большему числу вратарей забили лишь Марк Мессье (164), Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178).