Вратарь «Питтсбурга» Мурашов: «Для меня чтение книг — способ удовлетворить потребность в любознательности»
Голкипер «Питтсбурга» Сергей Мурашов в интервью «СЭ» вспомнил, как пришел к тому, чтобы начал читать различную литературу, и составил топ-3 из любимых книг.
— Сергей Федотов рассказывал о том, что ты не по годам эрудированный молодой человек, который много читает. Как удается найти время на это?
— А в чем, собственно, сложность? Ты проснулся, позавтракал, сходил на тренировку, пообедал, и у тебя полдня свободно. Можешь провести это время в телефоне, или что-то почитать, или куда-то сходить. Понятно, что есть режим, который нужно соблюдать. Читать книги вместо того, чтобы спать ночью, — неправильно. Но одна из составляющих игроков — уметь переключаться и отдыхать от хоккея, находя что-то интересное. Для меня чтение книг — способ удовлетворить потребность в любознательности. Вот и весь секрет. А Сергею Юрьевичу благодарность за упоминание меня в хорошем свете. На самом деле у хоккеистов достаточно времени, чтобы уделить внимание для своего развития. Скорее дело в неправильно расставленных приоритетах.
— Когда ты пришел к тому, что чтение книг тебе стало интересным?
— Наверное, лет в 15-16. В школе практически вообще не читал, особенно школьную литературу. Помню, в седьмом или восьмом классе нам сказали прочитать «Гамлета». Я с этим справился, но не понял ровным счетом ничего. А недавно перечитывал отрывок «Быть или не быть», и только сейчас ко мне пришло осознание, о чем он. Как-то постепенно понял, что мне нравится чтение книг. Искал, чем занять свободное время, и нашел. Иногда по-другому его провожу. Могу просто YouTube включить и налить чаю, посмотрев какой-то подкаст или что-то юмористическое. Я очень любознательный, и именно эта черта подвела меня к чтению.
— Составь топ-3 из книг, которые бы порекомендовал к прочтению.?
— Первая книга — «Поток: Психология оптимального переживания». У автора сложная фамилия, я ее сейчас боюсь неправильно назвать. Интересная книга про то состояние, в котором все получается и при котором как будто теряется контроль над собой. Вторая книга — «Кругом одни идиоты. Если вам так кажется, возможно, вам не кажется». Прочитал ее очень быстро. В ней написано про темпераменты и почему люди эмоционально реагируют на одни и те же вещи по-разному. Третья книга — «Крыжовник» Чехова. Короткий и трогательный рассказ.
И еще вне топа — «Сон смешного человека». Тоже очень короткая и сильная книга. Прочитал ее, пока ехал в машине, и чуть не пустил слезу. И еще «Властелин колец». Да, есть очень хорошие фильмы, но книга чуть лучше раскрывает и персонажей, и сюжетную линию.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|1 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|10.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|- : -