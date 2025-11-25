Вратарь «Питтсбурга» Мурашов: «Для меня чтение книг — способ удовлетворить потребность в любознательности»

Голкипер «Питтсбурга» Сергей Мурашов в интервью «СЭ» вспомнил, как пришел к тому, чтобы начал читать различную литературу, и составил топ-3 из любимых книг.

— Сергей Федотов рассказывал о том, что ты не по годам эрудированный молодой человек, который много читает. Как удается найти время на это?

— А в чем, собственно, сложность? Ты проснулся, позавтракал, сходил на тренировку, пообедал, и у тебя полдня свободно. Можешь провести это время в телефоне, или что-то почитать, или куда-то сходить. Понятно, что есть режим, который нужно соблюдать. Читать книги вместо того, чтобы спать ночью, — неправильно. Но одна из составляющих игроков — уметь переключаться и отдыхать от хоккея, находя что-то интересное. Для меня чтение книг — способ удовлетворить потребность в любознательности. Вот и весь секрет. А Сергею Юрьевичу благодарность за упоминание меня в хорошем свете. На самом деле у хоккеистов достаточно времени, чтобы уделить внимание для своего развития. Скорее дело в неправильно расставленных приоритетах.

— Когда ты пришел к тому, что чтение книг тебе стало интересным?

— Наверное, лет в 15-16. В школе практически вообще не читал, особенно школьную литературу. Помню, в седьмом или восьмом классе нам сказали прочитать «Гамлета». Я с этим справился, но не понял ровным счетом ничего. А недавно перечитывал отрывок «Быть или не быть», и только сейчас ко мне пришло осознание, о чем он. Как-то постепенно понял, что мне нравится чтение книг. Искал, чем занять свободное время, и нашел. Иногда по-другому его провожу. Могу просто YouTube включить и налить чаю, посмотрев какой-то подкаст или что-то юмористическое. Я очень любознательный, и именно эта черта подвела меня к чтению.

— Составь топ-3 из книг, которые бы порекомендовал к прочтению.?

— Первая книга — «Поток: Психология оптимального переживания». У автора сложная фамилия, я ее сейчас боюсь неправильно назвать. Интересная книга про то состояние, в котором все получается и при котором как будто теряется контроль над собой. Вторая книга — «Кругом одни идиоты. Если вам так кажется, возможно, вам не кажется». Прочитал ее очень быстро. В ней написано про темпераменты и почему люди эмоционально реагируют на одни и те же вещи по-разному. Третья книга — «Крыжовник» Чехова. Короткий и трогательный рассказ.

И еще вне топа — «Сон смешного человека». Тоже очень короткая и сильная книга. Прочитал ее, пока ехал в машине, и чуть не пустил слезу. И еще «Властелин колец». Да, есть очень хорошие фильмы, но книга чуть лучше раскрывает и персонажей, и сюжетную линию.