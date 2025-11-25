Голкипер «Питтсбурга» Мурашов — о дебюте в НХЛ: «Главной эмоцией, скорее даже чувством, была благодарность»

Вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов в интервью «СЭ» рассказал о том, как состоялся его дебют в НХЛ, и кому он сообщил об этой новости в первую очередь.

9 ноября голкипер дебютировал в НХЛ за «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (2:3).

— Как узнал о дебюте в НХЛ?

— Мы поехали на выезд в Нью-Джерси. Когда я добрался до своего номера, мне пришло сообщение от тренера вратарей, в котором был план на ближайшие две игры. Первый матч должен был провести Артур Шилов, а второй — я. Главной эмоцией, скорее даже чувством, была благодарность. За то, что мне представился большой шанс в жизни, и за то, что моя работа, проделанная этим летом и по ходу сезона, окупилась. Приятно проводить время с этой командой и людьми, которые находятся в ней, а также играть в лучшей лиге мира.

— Со стороны незаметно, что ты испытал вау-эффект от этой новости.?

— Да, доля правды в этом есть. Потому что этот вау-эффект приходит, когда ты скорее этого не ждешь. В моем случае было иначе. Если бы я испытал этот эффект, то получается, что не верил в свою работу. Я верил в то, что делал, и в то, что это должно было произойти. В том числе моя вера и привела меня к этому.

— Кому в первую очередь рассказал о предстоящем дебюте??

— Семье, конечно. Затем своему агенту Жене Перетрухину и нескольким друзьям. По Москве я узнал об этом уже поздно. Поэтому даже маме не стал звонить, а написал сообщение. Причем в тот день она ждала от меня фотографию, как я переехал из отеля в дом, но вместо этого получила новость о том, что скоро у меня будет дебютный матч. Уже утром я ей позвонил и все рассказал.

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 Мурашов сыграл четыре матча, в которых одержал одну победу.