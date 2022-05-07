«Питтсбург» потерял вратаря Десмита на остаток плей-офф НХЛ

Вратарь «Питтсбурга» Кейси Десмит перенес операцию и не поможет «Питтсбургу» в плей-офф НХЛ

Вратарь «Питтсбурга» Кейси Десмит перенес операцию на мышцах кора и больше не сыграет в этом сезоне, информирует сайт НХЛ. Таким образом, 30-летний американец пропустит оставшиеся матчи «Питтсубрга» в Кубке Стэнли.

«Мне до сих пор не удалось поговорить с Кейси, — отметил главный тренер команды Майк Салливан. — Все случилось очень быстро. У меня просто не было возсожности поговорить. Но я сделаю это в свое время».

Десмит получил повреждение 4 мая — по ходу первого матча серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (4:3 3ОТ). Тогда он отразил 48 бросков по воротам. На 30-й минуте овертайма его заменил Луи Доминге, который сделал 17 сейвов.

Счет в серии между Рейнджерс и Питтсбургом пока ничейный — 1-1. Третий матч пройдет в Питтсбурге 8 мая (начало — в 02.00 мск).