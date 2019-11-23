Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов по итогам прошедшего игрового дня, сообщает официальный сайт лиги.

Третьей звездой стал нападающий «Оттавы» Энтони Дюклер. В матче с «Рейнджерс» (4:1) он набрал 2 (1+1) очка.

Второй звездой назван защитник «Сенаторз» Тома Шабо, который в игре с «Пингвинз» также набрал 2 (1+1) результативных балла.

Первой звездой признан голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри. В матче с «Нью-Джерси» (4:1) он отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

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