Андреянов: «На меня ничего не давит, я выхожу на лед и делаю свою работу»
Вратарь системы ЦСКА Петр Андреянов рассказал «СЭ» о давлении после выбора «Коламбусом» под 20-м номером на драфте НХЛ.
— Есть ли какое-то повышенное давление от такого высокого выбора?
— На меня ничего не давит. Я не читаю прессу. Я выхожу на лед и делаю свою работу.
— Были новости, что ты продлил контракт с ЦСКА до 2030 года. Правда ли это, и насколько «Колумбус» беспокоит, то, что ты можешь приехать уже взрослым игроком?
— Они не беспокоились, потому что взяли высоко. Один генменеджер говорил, что, если тебе нравится игрок, то почему бы его не взять его сейчас и подождать, когда он станет готовым.
— Три российских вратаря выбраны в первых двух раундах. Какие отношения с Медведевым и Фроловым — есть ли хорошее знакомство, соперничество? Как у Сорокина и Шестеркина, которые давно дружат.
— Мы с Семой Фроловым очень долго дружим. Сейчас в Майами тоже живем вместе. Помогаем друг другу. Если какая-то трудность возникает, то можем пообщаться. Мы стали братьями.
В завершившемся сезоне 18-летний Андреянов провел 37 матчей в регулярке МХЛ в составе «Красной Армии», в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надежности 1,75 и трех шат-аутах. Петр стал первым из россиян, выбранным на драфте НХЛ — 2025.
