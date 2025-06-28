Хоккей
28 июня, 21:16

Андреянов: «На меня ничего не давит, я выхожу на лед и делаю свою работу»

Федор Носов

Вратарь системы ЦСКА Петр Андреянов рассказал «СЭ» о давлении после выбора «Коламбусом» под 20-м номером на драфте НХЛ.

— Есть ли какое-то повышенное давление от такого высокого выбора?

— На меня ничего не давит. Я не читаю прессу. Я выхожу на лед и делаю свою работу.

— Были новости, что ты продлил контракт с ЦСКА до 2030 года. Правда ли это, и насколько «Колумбус» беспокоит, то, что ты можешь приехать уже взрослым игроком?

— Они не беспокоились, потому что взяли высоко. Один генменеджер говорил, что, если тебе нравится игрок, то почему бы его не взять его сейчас и подождать, когда он станет готовым.

— Три российских вратаря выбраны в первых двух раундах. Какие отношения с Медведевым и Фроловым — есть ли хорошее знакомство, соперничество? Как у Сорокина и Шестеркина, которые давно дружат.

— Мы с Семой Фроловым очень долго дружим. Сейчас в Майами тоже живем вместе. Помогаем друг другу. Если какая-то трудность возникает, то можем пообщаться. Мы стали братьями.

В завершившемся сезоне 18-летний Андреянов провел 37 матчей в регулярке МХЛ в составе «Красной Армии», в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надежности 1,75 и трех шат-аутах. Петр стал первым из россиян, выбранным на драфте НХЛ — 2025.

