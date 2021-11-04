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Вратарь «Нью-Джерси» Уэджвуд перейдет в «Аризону»

21:13
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Вратарь «Нью-Джерси» Скотт Уэджвуд продолжит карьеру в другом клубе НХЛ, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, 29-летний канадец в ближайшее время присоединится к «Аризоне».

В текущем сезоне Уэджвуд провел 3 матча в НХЛ, два из которых — в стартовом составе, пропустил 9 шайб при 88 процентах отраженных бросков.

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Сергей Разин все материалы автора
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