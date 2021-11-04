Вратарь «Нью-Джерси» Уэджвуд перейдет в «Аризону»
21:13
Вратарь «Нью-Джерси» Скотт Уэджвуд продолжит карьеру в другом клубе НХЛ, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
По сведениям источника, 29-летний канадец в ближайшее время присоединится к «Аризоне».
В текущем сезоне Уэджвуд провел 3 матча в НХЛ, два из которых — в стартовом составе, пропустил 9 шайб при 88 процентах отраженных бросков.
ARIZ claims Wedgewood— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) November 4, 2021
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